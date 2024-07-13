В Белоруссии рассказали о мерах по защите границы с Украиной

Молостов: пограничники несут службу на границе с Украиной в усиленном режиме

Охрана белорусско-украинской границы продолжится в усиленном режиме, о таких мерах рассказал председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Константин Молостов. Его слова приводит ТАСС.

«Основная задача пограничников — спокойствие и прикрытие государственной границы, спокойствие наших граждан. По решению президента Беларуси Александра Лукашенко, исходя из выводов и оценки обстановки, пограничники продолжают выполнять задачи в усиленном режиме пограничной службы», — поведал Молостов.

Ранее 13 июля глава Комитета государственной безопасности (КГБ) республики Иван Тертель рассказал, что Украина отвела войска от белорусской границы. Это произошло 3-4 июля.

13 июля Лукашенко побывал на границе с Украиной. Глава государства приказал начал отводить войска от границы из-за стабилизации ситуации.