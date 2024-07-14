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14:20, 14 июля 2024Мир

Демократы перестали искать замену Байдену на выборах после покушения на Трампа

NBC: демократы передумали искать замену Байдену на выборах

Фото: Bill Pugliano / Getty Images

В Демократической партии США приостановили поиски кандидата на замену действующему лидеру США Джо Байдену после покушения на его соперника на выборах Дональда Трампа. Об этом пишет NBC

По информации телеканала, многие демократы заявили в субботу, что покушение на бывшего президента Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании положит конец любым попыткам заменить президента Джо Байдена. «По крайней мере, на данный момент», уточняется в публикации.

«Как нам сказать старику [Байдену], что пора уходить? Очень сложно [теперь] вести этот разговор публично. Это событие [покушение на Трампа] сейчас "затмило солнце"», — прокомментировал ситуацию телеканалу стратег-демократ, участвовавший в нескольких президентских кампаниях.

Экс-глава США Дональд Трамп пережил покушение во время предвыборного митинга в Батлере (штат Пенсильвания). На кадрах трансляции было видно, как бывший американский лидер прервал речь и схватился за ухо, после чего лег на пол. Трампа прикрыли агенты Секретной службы, а затем экстренно эвакуировали.

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      Анастасия Яланская
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