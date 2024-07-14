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14:30, 14 июля 2024Силовые структуры

Глава отдела МВД скрыл участие подчиненного в драке и лишился должности

В Крыму глава отдела МВД скрыл участие подчиненного в драке и лишился должности

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Глава отдела МВД по Черноморскому району Республики Крым Андрей (фамилия не называется) скрыл участие подчиненного в драке и лишился должности. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Отмечается, что начальник узнал, что его сотрудника избили во время вечеринки. Однако вместо проведения проверки он приказал оперативникам забрать коллегу из больницы, куда тот попал с черепно-мозговой травмой.

На следующий день пострадавший почувствовал себя хуже и вновь обратился к врачам за помощью, вследствие чего выяснились подробности инцидента. В результате главу отдела сняли с должности и на год лишили права работать в правоохранительных органах.

В марте сообщалось, что в Волгоградской области лишился должности пожелавший онкологических заболеваний подчиненным начальник регионального главка МЧС России генерал-майор Николай Любавин.

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      Карина Черных
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