В Крыму глава отдела МВД скрыл участие подчиненного в драке и лишился должности

Глава отдела МВД по Черноморскому району Республики Крым Андрей (фамилия не называется) скрыл участие подчиненного в драке и лишился должности. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Отмечается, что начальник узнал, что его сотрудника избили во время вечеринки. Однако вместо проведения проверки он приказал оперативникам забрать коллегу из больницы, куда тот попал с черепно-мозговой травмой.

На следующий день пострадавший почувствовал себя хуже и вновь обратился к врачам за помощью, вследствие чего выяснились подробности инцидента. В результате главу отдела сняли с должности и на год лишили права работать в правоохранительных органах.

В марте сообщалось, что в Волгоградской области лишился должности пожелавший онкологических заболеваний подчиненным начальник регионального главка МЧС России генерал-майор Николай Любавин.