Произведенный в Германии ЗРК IRIS-T ВСУ уничтожили российским «Искандером»

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» уничтожил произведенный в Германии ЗРК IRIS-T вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 14 июля, со ссылкой на Минобороны России сообщает RT.

В Минобороны отметили, что цель была уничтожена на территории Днепропетровской области, также была ликвидирована радиолокационная станция (РЛС) TRML-4D и обслуживающий персонал из числа военнослужащих ВСУ.

Еще 14 июля вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удар по железнодорожному эшелону и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) на станции разгрузки. В результате поражения украинская армия потеряла свыше 140 военнослужащих.