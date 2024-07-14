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15:55, 14 июля 2024Россия

«Искандер» уничтожил произведенный в Германии украинский ЗРК IRIS-T

Произведенный в Германии ЗРК IRIS-T ВСУ уничтожили российским «Искандером»

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» уничтожил произведенный в Германии ЗРК IRIS-T вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 14 июля, со ссылкой на Минобороны России сообщает RT.

В Минобороны отметили, что цель была уничтожена на территории Днепропетровской области, также была ликвидирована радиолокационная станция (РЛС) TRML-4D и обслуживающий персонал из числа военнослужащих ВСУ.

Еще 14 июля вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удар по железнодорожному эшелону и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) на станции разгрузки. В результате поражения украинская армия потеряла свыше 140 военнослужащих.

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      Владимир Седов
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