Российские военные ударили по эшелону и технике ВСУ на станции разгрузки

Минобороны: ВС РФ ударили по эшелону и технике ВСУ на станции разгрузки

Вооруженные силы России (ВС РФ) ударили по железнодорожному эшелону и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) на станции разгрузки. Об этом сообщили в Минобороны России.

В результате поражения украинская армия потеряла свыше 140 военнослужащих. Кроме того, были уничтожены пусковая установка IRIS-T, три пусковые установки ЗРК С-125 «Печора», многофункциональная РЛС TRML-4D производства ФРГ. Кроме того, российским военным удалось ликвидировать радиолокационную станцию ​​подсвета целей.

Ранее сообщалось, что артиллеристы группировки «Запад» одним ударом уничтожили точку взлета и расчет БПЛА украинских войск в зоне спецоперации. По данным Минобороны, мотострелковая бригада 1-й танковой армии атаковала беспилотники при помощи буксируемого орудия «Нона-К».