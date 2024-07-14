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17:36, 14 июля 2024Бывший СССР

Рогов объяснил роль Урожайного для дальнейшего хода СВО

Взятие Урожайного в ДНР позволит армии РФ продвигаться на других направлениях

Фото: Петро Халява / Wikipedia

Освобождение населенного пункта Урожайного в Донецкой народной республике (ДНР) поможет российским войскам продвигаться в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова сообщает РИА Новости.

Рогов объяснил, что благодаря занятию данного населенного пункта российские военные будут активнее двигаться в районе Угледара, также это способствует продвижению от Приютного в сторону Гуляйполя.

Рогов рассказал, что российские войска закрепились в южной и центральной части Урожайного. На этом участке фронта идут тяжелые бои.

Российские военные из группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Урожайное 14 июля. По данным Минобороны, там проводятся мероприятия по разминированию местности и зачистке от остатков очагов сопротивления украинской армии.

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      Владимир Седов
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