Си Цзиньпин посочувствовал Трампу после покушения

Лидер КНР Си Цзиньпин заявил об обеспокоенности стрельбой в Дональда Трампа

Лидер Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин выразил сочувствие кандидату в президенты США Дональду Трампу после попытки покушения. Об этом заявил представитель Китайского МИДа,

«Китай обеспокоен инцидентом со стрельбой в бывшего президента Трампа. Председатель КНР Си Цзиньпин выразил свое сочувствие», — пояснили в дипломатическом ведомстве.

О стрельбе на предвыборном митинге Трампа сообщалось 13 июля. Во время своего выступления бывший американский лидер затронул кандидатуру своего оппонента Джо Байдена, после чего схватился за ухо, лег на пол, и его прикрыли агенты Секретной службы.

Президент Франции Эммануэль Макрон пожелал Трампу скорейшего выздоровления и добавил, что случившееся является трагедией для демократий, и Франция разделяет шок и возмущение американского народа. «Мои мысли с президентом Дональдом Трампом, жертвой покушения. Я желаю ему скорейшего выздоровления», — написал глава государства.

Переживший покушение премьер-министр Словакии Роберт Фицо также прокомментировал нападение на Трампа. Он отметил, что политические оппоненты Трампа подстрекают общество, пока «какой-то бедняга» не берется за оружие. По словам премьера Словакии, сценарий стрельбы в США «под копирку», как в его стране.