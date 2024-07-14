Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:40, 14 июля 2024Мир

Си Цзиньпин посочувствовал Трампу после покушения

Лидер КНР Си Цзиньпин заявил об обеспокоенности стрельбой в Дональда Трампа
СюжетСтрельба в США

Фото: Tingshu Wang / Pool Photo / AP

Лидер Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин выразил сочувствие кандидату в президенты США Дональду Трампу после попытки покушения. Об этом заявил представитель Китайского МИДа,

«Китай обеспокоен инцидентом со стрельбой в бывшего президента Трампа. Председатель КНР Си Цзиньпин выразил свое сочувствие», — пояснили в дипломатическом ведомстве.

О стрельбе на предвыборном митинге Трампа сообщалось 13 июля. Во время своего выступления бывший американский лидер затронул кандидатуру своего оппонента Джо Байдена, после чего схватился за ухо, лег на пол, и его прикрыли агенты Секретной службы.

Президент Франции Эммануэль Макрон пожелал Трампу скорейшего выздоровления и добавил, что случившееся является трагедией для демократий, и Франция разделяет шок и возмущение американского народа. «Мои мысли с президентом Дональдом Трампом, жертвой покушения. Я желаю ему скорейшего выздоровления», — написал глава государства.

Переживший покушение премьер-министр Словакии Роберт Фицо также прокомментировал нападение на Трампа. Он отметил, что политические оппоненты Трампа подстрекают общество, пока «какой-то бедняга» не берется за оружие. По словам премьера Словакии, сценарий стрельбы в США «под копирку», как в его стране.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      В Раде заявили о готовности главкома ВСУ Сырского капитулировать

      Сторонники Трампа выпустили мерч с его фото после покушения

      Эксперт рассказал о шансах Трампа на победу после покушения

      В ЦУМе лифт с двумя пассажирами резко поехал вверх и врезался в опоры

      В Кремле оценили заявления о вступлении Украины в НАТО

      Глава РФС оценил поведение оскорбившего сербов на Евро футболиста «Рубина»

      В России высказались о покушении на Трампа

      Военный из США назвал покушение на Трампа началом крайне опасного периода

      Появились новые подробности о личности ликвидированного стрелка на митинге Трампа

      Песков заявил о глубокой конфронтации между Россией и США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше