Туристическое судно сгорело у берегов турецкого курорта

У берегов турецкого курорта Мармарис сгорело туристическое судно

У берегов турецкого курорта Мармарис сгорело туристическое судно. Об этом в воскресенье, 14 июля, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, 20-метровое деревянное судно загорелось в 16:00. В результате ЧП пострадали четыре туриста, их доставили в местную больницу. Большей части пассажиров удалось вовремя спрыгнуть в воду с горящего плавсредства, еще часть туристов спасли экипажи стоявших рядом яхт и судов береговой охраны.

На месте работают сотрудники экстренных служб. Причины ЧП устанавливаются.

30 июня десятки туристов из Великобритании едва не сгорели во время пожара на деревянном корабле в открытом море у берегов греческого острова Родос.