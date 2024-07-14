Украинский полицейский поджег два трансформатора

Сотрудник полиции на Украине поджег два трансформатора в Черкасской области

Сотрудник полиции Украины поджег два трансформатора в Черкасской области, сейчас он задержан и передан в Службу безопасности Украины (СБУ) для выяснения обстоятельств преступления и мотивов. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает «Страна.ua».

«Происшествие случилось сегодня ночью. Сотрудник полиции Мацыпура Д.В. в звании рядовой поджег два трансформатора», — говорится в сообщении. Трансформаторы снабжали населенные пункты Кочержынци и Максимовку электричеством.

Отмечается, что правоохранители задержали коллегу спустя несколько часов после поджога. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. На данный момент органы решают вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее стало известно, что военнослужащие Вооруженных сил Украины подожгли лесополосу у Днепра, чтобы отвести российских военных. На опубликованных кадрах видно, как российские солдаты в спешке покидают местность рядом с пожаром.