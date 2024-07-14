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18:26, 14 июля 2024Мир

В коалицию по разминированию Украины войдут 22 страны

В созданную Литвой коалицию по разминированию Украины войдут 22 страны

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В международную коалицию по разминированию Украины войдет более 20 стран. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на меморандум, подписанный Минобороны Литвы совместно с Исландией.

Коалиция создается по инициативе Литвы, Исландия вместе с ней возглавляет контактную группу. Меморандум предполагает создание членами коалиции фонда для приобретения необходимой материальной части. В течение текущего лета к коалиции должны присоединиться новые члены, всего их будет 22.

Идею создания коалиции предложили на дистанционном заседании в формате Рамштайн в июле 2023 года по вопросам безопасности и поддержки Украины. Отмечается, что страны-члены не будут принимать непосредственного участия в разминировании, а ограничатся подготовкой саперов из числа украинских военных и передачей им всей необходимой техники.

Начальный взнос в фонд, организованный Литвой, составил 17 миллионов евро. Также Киеву были переданы 26 БТР М-113 и 370 антидронов.

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      Александр Еникеев
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