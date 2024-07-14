В Кремле высказались об организаторах покушения на Трампа

В Кремле порассуждали о возможных организаторах покушения на Трампа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался об организаторах покушения на экс-президента США Дональда Трампа. Об этом в воскресенье, 14 июля, сообщает Telegram-канал Shot.

По словам Пескова, в Кремле не считают, что за организацией покушения стоят действующие власти США, однако отмечают, что случившееся стало следствием созданной в ходе политической борьбы атмосферы вокруг Трампа. «Она и спровоцировала то, с чем столкнулась Америка», — отметил пресс-секретарь президента.

Дмитрий Песков напомнил, что действующая администрация предпочитает все решать с позиции силы и теперь насилие перенеслось внутрь страны, добавив , что Россия решительно осуждает любые проявления насилия в ходе политической борьбы.

По словам Пескова, президент России Владимир Путин не планирует телефонный разговор с Трампом после покушения.