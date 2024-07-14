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13:30, 14 июля 2024Мир

Песков прокомментировал покушение на Трампа

Песков: было очевидно, что жизнь Трампа в опасности
СюжетПокушение на Дональда Трампа

Фото: Rebecca Blackwell / AP

Для всех сторонних наблюдателей было очевидно, что жизнь экс-президента США Дональда Трампа в опасности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

Песков добавил, что Россия решительно осуждает любые проявления насилия в ходе политической борьбы. Представитель Кремля добавил, что покушение на Трампа было совершено из-за атмосферы насилия, созданной властями США. При этом он считает, что покушение на политика организовали не действующие власти страны.

«Стиль работы действующей администрации таков, что все вопросы они предпочитают решать с позиции силы. Теперь насилие перенесено внутрь страны. Мы не думаем и не считаем, что попытка была организована действующей властью», — отметил Песков.

Бывший президент США пережил покушение во время предвыборного митинга в Батлере (штат Пенсильвания). На кадрах трансляции было видно, как бывший американский лидер прервал речь и схватился за ухо, после чего лег на пол. Трампа прикрыли агенты Секретной службы, а затем экстренно эвакуировали.

Позднее выяснилось, что стрелок открыл огонь с крыши производственного предприятия, расположенного в 100 метрах от сцены, где выступал Трамп. Его ликвидировал снайпер Секретной службы, рядом с телом нашли винтовку AR-15. Американец в момент стрельбы был в майке с эмблемой популярного YouTube-канала про оружие Demolition Ranch с 11 миллионами подписчиков.

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      Анастасия Яланская
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