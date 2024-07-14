Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:15, 14 июля 2024Россия

В приграничном российском регионе при атаке дронов ВСУ загорелась телевизионная вышка

Губернатор Смирнов: в Судже при атаке дронов ВСУ загорелась телевизионная вышка

Кадр: Telegram-канал Mash

В российском городе Судже в Курской области при атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелась телевизионная вышка. Об этом губернатор региона Алексей Смирнов сообщил в своем Telegram-канале.

«На месте работает дежурный караул пожарной части. Пострадавших нет», — заявил Смирнов.

По информации Telegram-канала Mash, при нападении на приграничный населенный пункт были задействованы как минимум два дрона-камикадзе. Также отмечается, что ВСУ ударили по закрытой городской заправке.

Ранее в июле также сообщалось, что город Суджа остался без единой заправки после многочисленных обстрелов ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      В Раде заявили о готовности главкома ВСУ Сырского капитулировать

      Сторонники Трампа выпустили мерч с его фото после покушения

      Эксперт рассказал о шансах Трампа на победу после покушения

      В ЦУМе лифт с двумя пассажирами резко поехал вверх и врезался в опоры

      В Кремле оценили заявления о вступлении Украины в НАТО

      Глава РФС оценил поведение оскорбившего сербов на Евро футболиста «Рубина»

      В России высказались о покушении на Трампа

      Военный из США назвал покушение на Трампа началом крайне опасного периода

      Появились новые подробности о личности ликвидированного стрелка на митинге Трампа

      Песков заявил о глубокой конфронтации между Россией и США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше