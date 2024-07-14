В приграничном российском регионе при атаке дронов ВСУ загорелась телевизионная вышка

Губернатор Смирнов: в Судже при атаке дронов ВСУ загорелась телевизионная вышка

В российском городе Судже в Курской области при атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелась телевизионная вышка. Об этом губернатор региона Алексей Смирнов сообщил в своем Telegram-канале.

«На месте работает дежурный караул пожарной части. Пострадавших нет», — заявил Смирнов.

По информации Telegram-канала Mash, при нападении на приграничный населенный пункт были задействованы как минимум два дрона-камикадзе. Также отмечается, что ВСУ ударили по закрытой городской заправке.

Ранее в июле также сообщалось, что город Суджа остался без единой заправки после многочисленных обстрелов ВСУ.