Стало известно об оставшемся без единой заправки российском городе после обстрелов ВСУ

Mash: в Судже после обстрелов ВСУ не осталось заправок

Российский город Суджа в Курской области остался без единой заправки после многочисленных обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ), сообщает Telegram-канал Mash.

Как уточняет канал, в Суджанском районе всего было четыре автозаправки, но на сегодняшний день они все закрыты. Две автозаправочные станции атаковали 5 июля, еще две подверглись обстрелам 9 июля. Ближайшая станция находится в 20 километрах.

По последним данным Росстата, в городе проживает более 5 тысяч человек, еще несколько тысяч — в окрестностях.

Ранее сообщалось, что 9 июля ВСУ также атаковали подстанцию Маслодельного комбината в Судже. По данным главы региона Алексея Смирнова, никто не пострадал.