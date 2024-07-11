Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:55, 11 июля 2024Россия

Стало известно об оставшемся без единой заправки российском городе после обстрелов ВСУ

Mash: в Судже после обстрелов ВСУ не осталось заправок

Кадр: Telegram-канал Mash

Российский город Суджа в Курской области остался без единой заправки после многочисленных обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ), сообщает Telegram-канал Mash.

Как уточняет канал, в Суджанском районе всего было четыре автозаправки, но на сегодняшний день они все закрыты. Две автозаправочные станции атаковали 5 июля, еще две подверглись обстрелам 9 июля. Ближайшая станция находится в 20 километрах.

По последним данным Росстата, в городе проживает более 5 тысяч человек, еще несколько тысяч — в окрестностях.

Ранее сообщалось, что 9 июля ВСУ также атаковали подстанцию Маслодельного комбината в Судже. По данным главы региона Алексея Смирнова, никто не пострадал.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле рассказали о движении военной инфраструктуры НАТО в сторону российских границ

      В «Спартаке» назвали причину встречи руководства команды со священниками

      Российская нефтяная компания попросила поддержки государства

      На российском курорте туристам запретили плавать на надувных матрасах

      Россиянин избил школьников из-за шумной игры в футбол

      В работе некоторых разделов «Дзена» возникла проблема

      В Кремле заявили о готовности обсуждать безопасность на континенте

      Стало известно об оставшемся без единой заправки российском городе после обстрелов ВСУ

      Масштабы падения мировых запасов нефти подсчитали

      В России испытали бронеплиту для защиты объектов от дронов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше