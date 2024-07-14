Володин заявил о нахождении США на грани гражданской войны

Володин: при переизбрании Джо Байдена президентом вероятна гражданская война

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram заявил о нахождении США на грани гражданской войны и назвал предпосылки для возникновения покушения на бывшего президента Дональда Трампа.

По словам политика, к нападению могли привести кризис американской политической системы и серьезный раскол внутри общества. Также среди причин он назвал концентрацию действующей власти страны на вмешательстве в дела суверенных государств.

«Вывод. Своей многолетней политикой США добились того, что находятся буквально на грани гражданской войны. Что подтверждают и социологические опросы — 37 процентов считают, что в случае переизбрания Байдена [действующий лидер США Джо Байден] президентом вероятна гражданская война», — заявил Володин.

Ранее в июле сообщалось, что в Демократической партии США приостановили поиски кандидата на замену Джо Байдену после покушения на его соперника на выборах Дональда Трампа.