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14:50, 14 июля 2024Мир

Володин заявил о нахождении США на грани гражданской войны

Володин: при переизбрании Джо Байдена президентом вероятна гражданская война
СюжетПокушение на Дональда Трампа

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram заявил о нахождении США на грани гражданской войны и назвал предпосылки для возникновения покушения на бывшего президента Дональда Трампа.

По словам политика, к нападению могли привести кризис американской политической системы и серьезный раскол внутри общества. Также среди причин он назвал концентрацию действующей власти страны на вмешательстве в дела суверенных государств.

«Вывод. Своей многолетней политикой США добились того, что находятся буквально на грани гражданской войны. Что подтверждают и социологические опросы — 37 процентов считают, что в случае переизбрания Байдена [действующий лидер США Джо Байден] президентом вероятна гражданская война», — заявил Володин.

Ранее в июле сообщалось, что в Демократической партии США приостановили поиски кандидата на замену Джо Байдену после покушения на его соперника на выборах Дональда Трампа.

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      Карина Черных
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