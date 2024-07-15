18-летний россиянин открыл стрельбу из пистолета по полицейским

Shot: в Северной Осетии юноша открыл стрельбу из пистолета по полицейским

В Северной Осетии 18-летний юноша напал на полицейских и открыл по ним стрельбу из пистолета. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, инцидент произошел в селе Нижний Фиагдон Полонского района. К дому подозреваемого в незаконном хранении оружия приехал наряд полиции. Молодого человека хотели задержать и допросить, однако он начал стрелять по сотрудникам. После нескольких предупреждений полицейские в ответ применили табельное оружие: сначала они стреляли в воздух, а затем в юношу. Его госпитализировали со сквозным ранением живота.

С места происшествия изъяли охолощенный пистолет Retay G19C и патроны к нему. Сейчас решается вопрос о возбуждении дела.

Ранее стало известно, что в Приморском крае пьяный житель открыл стрельбу из ружья с балкона своей квартиры.

