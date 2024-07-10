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09:03, 10 июля 2024Силовые структуры

Пьяный россиянин открыл стрельбу из ружья с балкона

В Приморье пьяный мужчина открыл стрельбу из ружья с балкона
СюжетСтрельба в Санкт-Петербурге

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Приморском крае пьяный житель открыл стрельбу из ружья с балкона своей квартиры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД.

Ночью в дежурную часть поступило сообщение, что в поселке Новошахтинский на улице Березовая слышны звуки выстрелов. Прибывшие по вызову полицейские обнаружили пьяного гражданина, которого доставили в отдел внутренних дел.

Им оказался 35-летний ранее судимый местный житель. Он раскаялся и признал вину. В результате инцидента никто не пострадал.

Гладкоствольное ружье изъято и направлено на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Россиянину грозит лишение свободы на срок до семи лет. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

3 июня сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали пьяного 25-летнего военного, устроившего стрельбу в городе.

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      Любовь Ширижик
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