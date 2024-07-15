26 человек пострадали из-за взрыва на стройке в Чечне

«112»: 26 человек пострадали из-за взрыва газовых баллонов на стройке в Чечне

На стройке в Чечне взорвались газовые баллоны. В результате произошедшего пострадали 26 человек. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

По сведениям издания, еще пять человек спасти не удалось. Как утверждает «112», все случилось на строительной площадке в селе Башин-Кали Итум-Калинского района. Предварительно, там сдетонировали баллоны с газом.

Часть пострадавших направят в Шатойскую больницу, где медики осмотрят тех, кто получил легкие и средние травмы. Пациентов с тяжелыми ранениями эвакуируют в республиканскую больницу в Грозный, отмечает издание.

Спасатели продолжают разбирать завалы. Власти Чечни пока произошедшее не комментировали.

Ранее сообщалось, что в Кудиновском карьере в Московской области прогремел взрыв на катере с людьми. Тогда пострадали четыре человека, включая троих детей. Их госпитализировали в ожоговый центр.