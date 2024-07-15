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11:27, 15 июля 2024Россия

На катере с людьми в Подмосковье прогремел взрыв

В Подмосковье четыре человека пострадали при взрыве мотора катера

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

В Кудиновском карьере в Подмосковье прогремел взрыв на катере с людьми. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По информации телеканала, 14 июня в моторном отсеке катера разгерметизировался маслопровод, что привело к взрыву мотора. В результате пострадали четыре человека, включая троих детей. Их госпитализировали в ожоговый центр.

Другие подробности источник не привел. Официальные ведомства инцидент не комментировали.

Ранее похожий случай произошел в Сочи. Там взорвался катер, на котором находились два человека. Инцидент попал на видео. На записи видно, как огонь на мгновение охватил судно, корпус которого пошел трещинами. Информация о пострадавших не поступала.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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