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16:56, 3 июля 2024Россия

На видео попал момент взрыва катера с людьми на борту в российском городе

Mash: в Сочи взорвался катер с людьми на борту

В Сочи взорвался катер с людьми на борту. На видео попал момент взрыва, ролик публикует Telegram-канал Mash.

По данным канала, на борту находились два человека — по предварительным данным, никто не пострадал. Взрыв мог произойти из-за перегруза топлива и последовавшей утечки бензина.

На кадрах видно, как огонь на мгновение охватил катер — корпус пошел трещинами, вылетели стекла и части корпуса, а находившийся на борту человек смог самостоятельно встать после взрыва.

В марте 2024 года в Калининградской области на борту российского промыслового судна «Капитан Лобанов» произошел взрыв. На борту находились семь человек.

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      Елена Торубарова
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