Байден допустил оговорки в выступлении о покушении на Трампа. На Западе их назвали вопиющими

Daily Mail: Байден допустил вопиющую оговорку, говоря о покушении на Трампа

Президент США Джо Байден допустил грубые оговорки во время специального обращения к нации на тему покушения на бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампа. На странные высказывания главы государства сразу обратили внимание западные журналисты и назвали новые оговорки Байдена вопиющими.

В своей шестиминутной речи президент назвал урну для голосования «урной для боя» (battle box вместо ballot box), а бывшего президента Дональда Трампа — «бывшим Трампом».

При этом, как отмечают журналисты, тон выступления Байдена был нацелен на примирение Соединенных Штатов, и он был услышан. Дополнительный вес его словам придал факт выступления в Овальном кабинете Белого дома на фоне флага страны. Обращения с таким фоном делаются американскими президентами лишь в особых случаях.

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Байден пообещал быстро расследовать покушение на Трампа

В своем выступлении Байден пообещал, что расследование покушения на Трампа будет быстрым, но тщательным.

Я распорядился, чтобы расследование было тщательным и быстрым Джо Байден президент США

При этом он уточнил, что мотивы стрелявшего в экс-президента США не установлены. По словам американского лидера, правоохранительные органы расследуют дело. «Мы не знаем его взглядов и аффилированности, была ли у него помощь или поддержка, общался ли он с кем-то еще», — указал политик.

Байден призвал остудить политические страсти в США

Также, комментируя покушение на своего предшественника и оппонента, Байден заявил, что политические страсти в США «порядочно накалились». Он отметил, что в Соединенных Штатах нет места насилию. «Мы не можем позволить, чтобы насилие становилось нормой», — сказал он и призвал остудить политические страсти. Глава государства признал, что разногласия существуют и ставки на этих выборах чрезвычайно высоки. Известно, что незадолго до покушения Трамп вызывал Байдена на новые дебаты, чтобы он смог «реабилитироваться после провала».

Журналисты CNN отметили, что теперь американский лидер вынужден сменить предвыборную тактику, и сейчас демократы обсуждают соответствующий вопрос.

В настоящее время ведутся дискуссии о том, как выверять уколы и критику в адрес Трампа, чтобы сосредоточиться на политических разногласиях, а не на личных нападках CNN

Кроме того, источник в Демократической партии рассказал, что в связи со сложившейся ситуацией у сторонников Байдена есть сомнения в том, могут ли они высказываться в негативном ключе о Трампе в ближайшем будущем.

От смерти Трампа спасло движение головы

О покушении на жизнь кандидата в президенты США Дональда Трампа стало известно вечером 13 июля. В тот момент он выступал на митинге в Пенсильвании. Стрелок был ликвидирован на месте, в 140 метрах от трибуны, где выступал политик.

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Журналисты отметили, что от смерти Трампа спасло движение головой перед выстрелом. Во время мероприятия на большой экран вывели диаграммы, показывающие статистику иммиграции в США, в связи с чем политик повернул голову в сторону экрана.

Трамп назвал промах стрелка чудом. «Врач в больнице сказал, что никогда ничего подобного не видел, и назвал это чудом... Многие говорят, что благодаря удаче или Богу я все еще здесь», — поделился бывший президент США.