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08:37, 15 июля 2024Мир

Трамп объяснил чудом промах стрелка при покушении

Трамп: я действительно мог умереть при попытке покушения, но произошло чудо

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Бывший американский лидер и претендент в кандидаты на президентских выборах в США Дональд Трамп заявил, что он действительно мог умереть при попытке покушения на митинге в штате Пенсильвания, «но произошло чудо». Об этом политик рассказал в интервью изданию The New York Post.

«Врач в больнице сказал, что никогда ничего подобного не видел, он назвал это чудом... Многие говорят, что благодаря удаче или Богу я все еще здесь», — поделился бывший президент США.

О покушении на жизнь Трампа стало известно вечером 13 июля. Стрелок был ликвидирован на месте, в 140 метрах от трибуны, где выступал политик. Позднее сообщалось, что дома и в машине у стрелка были найдены взрывные устройства.

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      Виктория Кондратьева
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