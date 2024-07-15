Трамп объяснил чудом промах стрелка при покушении

Трамп: я действительно мог умереть при попытке покушения, но произошло чудо

Бывший американский лидер и претендент в кандидаты на президентских выборах в США Дональд Трамп заявил, что он действительно мог умереть при попытке покушения на митинге в штате Пенсильвания, «но произошло чудо». Об этом политик рассказал в интервью изданию The New York Post.

«Врач в больнице сказал, что никогда ничего подобного не видел, он назвал это чудом... Многие говорят, что благодаря удаче или Богу я все еще здесь», — поделился бывший президент США.

О покушении на жизнь Трампа стало известно вечером 13 июля. Стрелок был ликвидирован на месте, в 140 метрах от трибуны, где выступал политик. Позднее сообщалось, что дома и в машине у стрелка были найдены взрывные устройства.