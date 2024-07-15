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08:16, 15 июля 2024Мир

ФБР нашло взрывные устройства у стрелявшего в Трампа мужчины

WP: в доме стрелявшего в Трампа мужчины нашли еще одно взрывное устройство

Фото: Brendan McDermi / Reuters

Подозрительное взрывное устройство найдено дома у мужчины, стрелявшего в бывшего президента США Дональда Трампа на митинге сторонников республиканцев в штате Пенсильвания, еще одно было найдено в машине. Об этом со ссылкой на заявление сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР) сообщает газета The Washington Post (WP).

«В доме предполагаемого стрелка Томаса Мэтью Крукса было найдено второе "подозрительное устройство". Ранее сообщалось, что подобное устройство было найдено в его машине. Оба устройства были обезврежены специалистами по взрывчатым веществам и сейчас изучаются в лаборатории», — говорится в сообщении.

О покушении на жизнь потенциального кандидата в президенты США Дональда Трампа стало известно вечером 13 июля. В тот момент он выступал на митинге в Пенсильвании. Стрелок был ликвидирован на месте, в 140 метрах от трибуны, где выступал политик.

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      Дмитрий Сотак
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