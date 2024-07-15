Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:00, 15 июля 2024Интернет и СМИ

Девушка решила развестись с мужем из-за одной неприятной привычки

Фото: Unsplash

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как решила развестись с мужем из-за одной неприятной привычки. Мужчина намеренно пускал газы с очень неприятным запахом.

Героиня истории сообщила, что ее супруг ест много вредной пищи. «Он постоянно выпускает газы, но затем это превратилось в кошмар. Его газы несовместимы с жизнью», — посетовала девушка.

Материалы по теме:
Как распознать токсичные отношения? Что такое токсичные отношения и как из них выйти. Отвечает психолог
Как распознать токсичные отношения?Что такое токсичные отношения и как из них выйти. Отвечает психолог
6 августа 2022
Эмоциональные качели в отношениях: что это такое и как от них избавиться?
Эмоциональные качели в отношениях:что это такое и как от них избавиться?
22 марта 2023

В итоге, по словам рассказчицы, из-за неприятной привычки мужа ей пришлось переехать в комнату дочери. «Однажды он пробрался в ее комнату и выпустил газы, когда я спала. После этого я начала запирать дверь на ночь», — отметила она.

«Я начала регулярно принимать препараты от тошноты по назначению врача, потому что это стало опасным для моего здоровья, меня постоянно тошнило», — пожаловалась рассказчица.

Девушка призналась, что предлагала мужу перестать употреблять много вредной еды и обратиться к врачу из-за метеоризма. «Он ответил, что ему нравится, как он чувствует себя, когда из него выходят газы», — возмутилась автор и добавила, что не готова принимать лекарства от тошноты всю жизнь ради брака с мужем. По ее словам, супруг заявил ей, что всегда будет ставить свой комфорт и жирные закуски выше нее. «В итоге я решила развестись с мужем из-за его привычки пускать газы», — заключила она.

В комментариях под постом многие поддержали рассказчицу. По мнению большинства, причиной развода стала не привычка мужчины, а его неуважение к своей жене.

Ранее пользовательница Reddit рассказала, что задумалась о расставании с бойфрендом после того, как заглянула в его телефон. Многие комментаторы поддержали ее решение.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      «Он не верит в победу». В Раде обвинили главкома ВСУ в готовности капитулировать и подписать соглашение с Россией

      Популярная актриса показала обнаженное фото в честь 61-летия

      На Украине возмутились «социоциду и энергомору» в Киеве

      Девушка решила развестись с мужем из-за одной неприятной привычки

      Байден призвал остудить политические страсти в США

      В российском регионе объявили воздушную опасность и угрозу атаки беспилотников

      На Крымском мосту временно перерыли движение автомобилей

      Женщина использовала сперму бойфренда для очищения лица и разрушила их отношения

      В небе над российским регионом сбили дрон ВСУ

      Еще два вертолета и самолет привлекут к тушению пожара под Новороссийском

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше