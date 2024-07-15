Еще пять украинских беспилотников сбили над российским регионом

Губернатор Богомаз: над Брянской областью сбили еще пять украинских БПЛА

Еще пять украинских беспилотников сбили над территорией Брянской области, об этом заявил в Telegram-канале глава российского региона Александр Богомаз.

«Пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожены над Севским районом силами ПВО Министерства обороны РФ», — уточнил губернатор.

По его словам, пострадавших и разрушений не последовало, в регионе работают оперативные и экстренные службы.

В ночь на 15 июля система противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбила шесть украинских беспилотников самолетного типа над Брянской областью. Об этом заявил губернатор российского региона Александр Богомаз. Позднее над территорией региона поразили еще четыре аппарата.

В Липецкой области на территории электроподстанции упал дрон, ее работа не была нарушена, в результате происшествия жертв нет.