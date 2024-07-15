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13:43, 15 июля 2024Культура

Галкин резко высказался о Дмитрии Назарове

Актер Борис Галкин назвал Дмитрия Назарова подлецом
Борис Галкин

Борис Галкин. Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Заслуженный артист России Борис Галкин резко высказался о поведении звезды сериала «Кухня» Дмитрия Назарова. Его слова приводит aif.ru.

Галкин назвал Назарова подлецом после его критических высказываний о боевых действиях в Донбассе. В частности, актер из «Кухни» назвал фейком информацию о детях, которых не стало в результате обстрелов со стороны Украины.

«Он подлец, потому что он врет. Просто открыто, нагло врет. Или действительно не знает. Значит, он там не был, значит, он этого не видел, значит, он не имеет права свидетельствовать. А если он не был, да еще поносит это все — это подлец», — возмутился звезда фильма «Мы из будущего».

Галкин также назвал отвратительным негативные замечания Назарова о России и россиянах. Он заявил о неблагодарности актера, уехавшего за границу.

Ранее Назарова и его супругу, актрису Ольгу Васильеву, захотели признать иностранными агентами.

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      Мария Рюрикова
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