Блогерша Ида Галич заявила, что не готова к критике ее внешности

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич ответила на критику последней фотосессии фразой «вряд ли буду лучше». Соответствующий фрагмент с речью инфлюэнсерши приводит Telegram-канал «Звездач».

Известно, что недавно знаменитость поделилась с фанатами снимками, на которых предстала в образе колумбийской певицы Шакиры. Однако некоторые пользователи сети не оценили творческую съемку Галич и принялись писать негативные комментарии под фотографиями.

В связи с этим звезда рассказала, что готова к конструктивной критике, но не к комментариям по поводу ее внешности. «Вряд ли я буду выглядеть еще лучше. Я очень много стараюсь, я устала! Я каждый день занимаюсь спортом, слежу за питанием, имейте совесть!» — заявила она.

В мае Ида Галич объяснила отказ от фильтров и масок в соцсетях.