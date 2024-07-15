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13:22, 15 июля 2024Ценности

Ида Галич ответила на критику последней фотосессии фразой «вряд ли буду лучше»

Блогерша Ида Галич заявила, что не готова к критике ее внешности

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич ответила на критику последней фотосессии фразой «вряд ли буду лучше». Соответствующий фрагмент с речью инфлюэнсерши приводит Telegram-канал «Звездач».

Известно, что недавно знаменитость поделилась с фанатами снимками, на которых предстала в образе колумбийской певицы Шакиры. Однако некоторые пользователи сети не оценили творческую съемку Галич и принялись писать негативные комментарии под фотографиями.

В связи с этим звезда рассказала, что готова к конструктивной критике, но не к комментариям по поводу ее внешности. «Вряд ли я буду выглядеть еще лучше. Я очень много стараюсь, я устала! Я каждый день занимаюсь спортом, слежу за питанием, имейте совесть!» — заявила она.

В мае Ида Галич объяснила отказ от фильтров и масок в соцсетях.

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      Карина Черных
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