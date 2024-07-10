Иду Галич в новом образе оценили в сети фразой «наша Шакира»

Российскую блогершу и телеведущую Иду Галич в новом образе на фото оценили в сети фразой «наша Шакира». Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя знаменитость снялась в коричневом наряде с пайетками, который включал в себя кроп-топ и макси-юбку с завышенной талией и черным кожаным ремнем. Кроме того, инфлюэнсерша предстала перед камерой с объемной прической в виде уложенных мелкими волнами волос оттенка блонд.

Поклонники оценили внешний вид блогерши в комментариях. «Шакира [колумбийская певица], ты ли это?», «Наша Шакира», «Круто выглядишь с этой прической и цветом волос», «Просто огонь», — заявили юзеры.

В июне Ида Галич высказалась о самом большом комплексе по поводу своей внешности.