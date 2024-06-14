Ида Галич высказалась о самом большом комплексе по поводу внешности

Галич рассказала, что с юности стеснялась своих рук из-за комментариев парней

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич в Telegram высказалась о самом большом комплексе по поводу своей внешности.

34-летняя знаменитость рассказала, что с юности стеснялась своих рук и постоянно носила скрывающую их одежду. По словам инфлюэнсерши, негативно на ее самовосприятие повлияли комментарии незнакомцев в ее адрес.

«Когда меня в бассейне, совсем юную, какие-то парни назвали штангисткой — мол, руки большие и плечи уж слишком широкие, — что-то внутри поломалось», — вспомнила автор поста.

Ведущая указала, что смогла справиться с данной проблемой. «Если бы мне года два назад сказали, что я буду выходить в свет с открытыми руками, я бы никогда не поверила. Так горжусь собой, что поборола свой самый большой комплекс», — заявила она.

В мае Ида Галич объяснила отказ от фильтров и масок в соцсетях фразой «после сложно смотреть в зеркало».