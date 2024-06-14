Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:45, 14 июня 2024Ценности

Ида Галич высказалась о самом большом комплексе по поводу внешности

Галич рассказала, что с юности стеснялась своих рук из-за комментариев парней
Ида Галич

Ида Галич. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич в Telegram высказалась о самом большом комплексе по поводу своей внешности.

34-летняя знаменитость рассказала, что с юности стеснялась своих рук и постоянно носила скрывающую их одежду. По словам инфлюэнсерши, негативно на ее самовосприятие повлияли комментарии незнакомцев в ее адрес.

«Когда меня в бассейне, совсем юную, какие-то парни назвали штангисткой — мол, руки большие и плечи уж слишком широкие, — что-то внутри поломалось», — вспомнила автор поста.

Ведущая указала, что смогла справиться с данной проблемой. «Если бы мне года два назад сказали, что я буду выходить в свет с открытыми руками, я бы никогда не поверила. Так горжусь собой, что поборола свой самый большой комплекс», — заявила она.

В мае Ида Галич объяснила отказ от фильтров и масок в соцсетях фразой «после сложно смотреть в зеркало».

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      «Он не вправе диктовать условия Украине». США и Киев ответили на предложение Путина о завершении СВО

      Названа идеальная пауза между приемами пищи

      ФСБ задержала финансировавшего террористическую организацию россиянина

      По факту взрыва машины начальника штаба воинской части в Ростове-на-Дону возбудили дело

      Рост заболеваемости смертельной лихорадкой объяснили

      В РПЦ отреагировали на дело о госизмене сыновей российского священника

      Российский суд заочно арестовал пятерых грузинских наемников

      Великобритания выступила против ограничений на удары ВСУ по России

      Бывший боец ЧВК «Вагнер» получил срок за расправу над падчерицей и попросился в зону СВО

      На Украине допустили прекращение огня после переговоров с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше