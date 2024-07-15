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20:49, 15 июля 2024Ценности

Канье Уэсту и его жене захотели запретить вход в рестораны из-за откровенных нарядов

Кадр: @bobbylytes

Владельцы ресторанов захотели запретить американскому рэперу Канье Уэсту и его жене Бьянке Цензори вход в свои заведения из-за откровенных нарядов. На соответствующие комментарии в соцсетях обратило внимание издание Daily Mail.

Поводом для этого стало недавнее появление возлюбленных в заведении Bludso's BBQ. Тогда супругу музыканта запечатлели в прозрачных шортах и крошечном серебристом бюстгальтере.

Многие юзеры возмутились внешним видом Цензори. «Из уважения к другим гостям своего ресторана я сказал бы, что им нельзя сюда зайти», «Я бы не стал пускать их в свой ресторан. Это совершенно неуместно и не является хорошим примером для детей, которые видят это. Что с ними не так?», «Она выглядит совершенно нелепо. Как может какой-либо приличный ресторан принять клиента в таком виде», «Раньше могли отказать во входе в ресторан из-за отсутствия галстука на вас. Как же изменились времена, когда вы можете теперь пообедать практически голым», «Если они заранее не внесли предоплату за столик, ни один ресторан не должен их впускать в таком виде», — возмущались они.

Ранее сообщалось, что Бьянка Цензори также пришла в музей в откровенном наряде. Знаменитость заметили в Эксплораториуме в топе без бретелей и колготках.

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      Мария Винар
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