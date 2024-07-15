Любители секса с чужими супругами раскрыли свои представления об изменах

Пара женатых свингеров рассказала о том, что считает изменой в открытых отношениях. На их беседу обратило внимание издание LADbible.

Белла и Джейс из США познакомились десять лет назад, когда оба учились в старшей школе. Позже они поженились, однако состоят в открытых отношениях и любят посещать мероприятия для свингеров. В социальных сетях они рассказывают об особенностях своего брака.

В очередном видео американцы решили выяснить, что является для них изменой. Белла спросила Джейса, будет ли считаться изменой, если она флиртует с кем-то в интернете и планирует встречу, не сказав об этом ему. Мужчина ответил: «Да, конечно».

Белла, в свою очередь, заявила, что, если во время секс-вечеринки муж уйдет заниматься с кем-то сексом и не скажет ей, это тоже будет считаться изменой.

При этом Джейс сказал, что не будет против, если Белла продолжит заниматься сексом с другим человеком, если ему понадобится выйти в туалет. Белла заявила, что не будет считать изменой, если Джейс начнет флиртовать на свингерском мероприятии с девушкой, с которой она еще не знакома.

Ранее жительница Новой Зеландии впервые сходила на секс-вечеринку и разочаровалась. Она сравнила мероприятие с детским праздником.