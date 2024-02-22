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00:43, 22 февраля 2024Из жизни

Женщина впервые сходила на секс-вечеринку и сравнила ее с детским праздником

Фото: Bruno Passigatti / Shutterstock / Fotodom

Жительница Новой Зеландии сходила на секс-вечеринку и рассказала о разочаровании от мероприятия. Своим опытом она поделилась с Vice.

Рэйчел Баркер призналась, что ей всегда хотелось посетить подобное мероприятие из любопытства. Поэтому, когда она узнала, что в Новой Зеландии пройдет «Фетиш бал», она не раздумывая решила туда пойти, несмотря на высокий взнос для посетителей — 65 новозеландских долларов (3,7 тысячи рублей) за вход.

Она рассказала, мероприятие проходило в небольшом баре. На вход выстроилась длинная очередь, и посетители парка глазели на будущих участников вечеринки. Баркер было это неприятно даже если учесть, что она была в обычном маленьком черном платье. Она призналась, что даже представить не могла, как переживал ее пожелавший остаться неизвестным друг в ошейнике с поводком.

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Баркер отметила, что в основном на посетителях секс-вечеринки была обычная одежда, разбавленная странными аксессуарами вроде маски с перьями или цилиндра с блестками. Лишь некоторые гости облачились в кожу и цепи. Самые отважные пришли в костюмах из секс-шопа, которые Баркер сочла безвкусными. Однако в целом, по ее словам, из-за сочетания цивильной одежды и дешевых карнавальных принадлежностей все выглядело как нелепый детский праздник.

Большинству посетителей было от 40 до 60 лет, и я должна отдать им должное: они знают, как весело провести время. Любо-дорого было смотреть, как толпа людей средних лет беззастенчиво наслаждается собой и своими сексуальными извращениями

Рэйчел Баркерпосетившая секс-вечеринку в Новой Зеландии автор Vice

В мероприятии участвовали мастера необычных секс-практик, в том числе женщина, протыкавшая кожу иголками. Однако так как сцены для них не было, они выступали на полу, и из-за толпы их не было видно. Также Баркер посетовала, что посетителям не предлагали ни бесплатных напитков, ни еды.

Все это было немного грустно. Не в том смысле, что это угнетало или расстраивало, просто в нем не было никакой фантазии, опасности или эротики

Рэйчел Баркерпосетившая секс-вечеринку в Новой Зеландии автор Vice

По ее словам, в секс-комнате постоянно занималось сексом не больше трех человек, а остальные лишь наблюдали. В целом Баркер отметила, что все происходящее мало отличалось от обычной вечеринки: она выпивала, танцевала и подпевала ретро-хитам в комнате полной незнакомцев. Просто в отличие от обычного вечера в клубе на большинстве из танцующих были маски.

Она подытожила, что при цене в 65 долларов за однодневное мероприятие на секс-вечеринке не было ничего такого, чего нельзя было бы найти бесплатно в большом городе.

Ранее свингер из Великобритании, побывавший на десятках секс-вечеринок в стране, рассказал об их темной стороне. Мужчина, пожелавший сохранить анонимность, рассказал, что люди не всегда идут на подобные мероприятия добровольно, поэтому в итоге некоторые из них страдают от ревности.

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      Алиса Дмитриева
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