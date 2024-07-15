Мать найденного в чемодане девятилетнего мальчика арестовали

В Перми суд арестовал Ирину Шатову по обвинению в убийстве сына

В Перми суд арестовал 34-летнюю Ирину Шатову — мать девятилетнего мальчика, найденного в чемодане. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя управления по информационному взаимодействию с общественностью и средствами массовой информации Александра Митькина.

Женщину отправили под стражу на месяц и 30 суток, то есть до 12 сентября. Она проходит обвиняемой по статье 105 УК РФ. В суде Шатова заявила, что сожалеет о содеянном.

По версии следствия, в ночь на 12 июля обвиняемая в своей квартире удушила девятилетнего сына, а потом нанесла ему колото-резаные раны. После женщина решила скрыть следы преступления, поэтому положила ребенка в чемодан и вынесла его к мусорным контейнерам.

Шатову задержали 13 июля. Во время допроса женщина полностью признала свою вину.

