Допрос матери найденного в чемодане девятилетнего мальчика попал на видео

Следователи опубликовали видео допроса матери найденного в чемодане мальчика

Допрос 34-летней Ирины Шатовой — матери девятилетнего мальчика, найденного в чемодане, — попал на видео. Роликом с «Лентой.ру» поделились в управлении Следственного комитета России по Пермскому краю.

На кадрах видно, как женщину ведут к следователю. После этого она отвечает на вопрос, по какой причине ее задержали, — женщина называет номер статьи. Далее Шатова заявляет, что полностью признает свою вину в совершении преступления.

12 июля в чемодане на мусорной свалке в Перми обнаружили девятилетнего мальчика со множественными колото-резаными ранениями и следами удушения. В сети также появились кадры, на которых видно, как женщина худощавого телосложения идет с чемоданом по ночному городу. Шатову задержали на чердаке в отеле «Жемчужина», где она снимала офис для трейдинга вместе с возлюбленным.