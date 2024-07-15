ФАДН разработало лекцию на 70 минут для адаптации мигрантов к жизни в России

Мигрантов в России начали адаптировать по-новому. Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) разработало лекцию на 70 минут, в которой рассказывается об особенностях жизни в России — она стала частью курса по адаптации мигрантов, сообщает «Коммерсантъ».

По данным газеты, лекция состоит из четырех частей, в которых мигрантам расскажут об основах законодательства, поведения в России и истории отношений страны с государствами Центральной Азии. Одним из фактов, которые должны узнать мигранты из просматриваемого видео — возможность получить российское гражданство в упрощенной форме после службы в армии по контракту.