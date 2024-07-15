Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:28, 15 июля 2024Бывший СССР

На Украине имущество Януковича перешло под госуправление

АРМА: имущество экс-президента Украины Януковича перешло под госуправление
Виктор Янукович

Виктор Янукович. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Государственному парку-памятнику «Межигорье» под Киевом передали в собственность движимое имущество, арестованное по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщает Национальное агентство по выявлению активов (АРМА).

«Подписание документов о передаче государственного имущества в управление государственному парку-памятнику "Межигорье" стало финальным мероприятием в работе межведомственной комиссии, которая в течение двух месяцев работала на территории объекта», — сказано в заявлении ведомства.

Отмечается, что общее количество имущества составляет более 25 тысяч единиц. Как уточняется, крупнейшим по числу имущества является музей «Хонка». Кроме того, было обнаружено более 500 ценных объектов движимого имущества, которые ранее не были описаны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский одобрил создание национального парка на месте государственной резиденции «Межигорье». Предполагается, что на территории Вышгородского района Киевской области появится памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения общей площадью 138,6 гектара.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Немецкие снайперы засветились в зоне СВО. Где они воюют?

      Налоговая заблокировала счета популярного российского блогера из-за миллионных долгов

      Двух украинцев осудят за покушение на блогера-волонтера из Феодосии

      Пенсии тысяч россиян увеличат из-за работы на Украине

      Девушка спасла пострадавших в двух автомобильных авариях за один день

      Выбросившая в чемодане тело сына россиянка планировала суицид из-за долгов

      50 Cent поместил Трампа на обложку альбома

      В России выявили тысячи случаев контрабанды валюты

      Зеленский высказался об участии представителей России во втором мирном саммите

      В России сравнили цены местных и импортных яблок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше