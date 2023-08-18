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20:14, 18 августа 2023Бывший СССР

Зеленский одобрил создание парка на месте резиденции Януковича

Зеленский подписал закон о создании парка на месте резиденции Януковича

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил создание национального парка на месте государственной резиденции «Межигорье» под Киевом, которую ранее занимал бывший глава государства Виктор Янукович. Об этом сообщает ТАСС.

Предполагается, что на территории Вышгородского района Киевской области появится памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения общей площадью 138,6 гектара. Управлять им будет администрация, подчиняющаяся Министерству защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

В декабре 2022 года Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины изъял все имущество Януковича в пользу государства. Среди конфискованного резиденция в Межигорье, гостинично-ресторанный комплекс, квартира на Оболонской набережной в Киеве, а также 537 культурных ценностей на 18,7 миллиона евро.

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    Алевтина Запольская
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