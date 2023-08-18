Зеленский одобрил создание парка на месте резиденции Януковича

Зеленский подписал закон о создании парка на месте резиденции Януковича

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил создание национального парка на месте государственной резиденции «Межигорье» под Киевом, которую ранее занимал бывший глава государства Виктор Янукович. Об этом сообщает ТАСС.

Предполагается, что на территории Вышгородского района Киевской области появится памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения общей площадью 138,6 гектара. Управлять им будет администрация, подчиняющаяся Министерству защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

В декабре 2022 года Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины изъял все имущество Януковича в пользу государства. Среди конфискованного резиденция в Межигорье, гостинично-ресторанный комплекс, квартира на Оболонской набережной в Киеве, а также 537 культурных ценностей на 18,7 миллиона евро.