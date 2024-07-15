На Украине рассказали о продвижении российских войск у Часова Яра

Украинский военный рассказал о продвижении ВС России у Часова Яра

Российские войска продвигаются близ населенного пункта Часов Яр. Об этом заявил сержант роты бригадной разведки 93-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Шизик, передает УНИАН.

«Враг постоянно пытается прорвать на Часовом Яру у нас левый фланг. Противник, мы давно уже знаем, что прошел канал, зашел в лес», — рассказал украинский военный.

По его словам, некоторое количество подразделений Российской армии закрепились на позициях в лесу. Ситуацию для ВСУ Шизик назвал стабильно напряженной.

Ранее советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин рассказал, что российские военные проломили оборону ВСУ на востоке Часова Яра. «Это еще один шаг в направлении канала Северский Донец», — отметил Гагин. Он уточнил, что за участок в восточной части Часова Яра на протяжении длительного времени шли бои.