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10:40, 15 июля 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о возросших в два раза темпах мобилизации

Reuters: темпы мобилизации на Украине выросли в два раза в мае и июне

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Темпы мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) выросли в два раза в мае и июне по сравнению с предыдущими двумя месяцами. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на украинских военных чиновников.

«Украинские военные сообщили (...), что уровень призыва на военную службу в мае и июне более чем удвоился по сравнению с предыдущими двумя месяцами», — пишет агентство, указывая, что чиновники не назвали конкретных цифр.

Отмечается, что несмотря на приоритетность цели восстановления личного состава подразделений ВСУ, энтузиазм относительно службы в армии среди потенциальных призывников угасает.

Ранее на Украине оценили темпы мобилизации. По словам депутата Верховной Рады Романа Костенко, при сохранении текущих темпов к концу года Вооруженные силы республики получат 200 тысяч новых военнослужащих.

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      Валентин Карант
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