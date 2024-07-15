Аналитик Кущ: Киеву грозит «социоцид» из-за распределения электроэнергии

Украинский аналитик и экономист Алексей Кущ на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) возмутился тем, что Киеву грозит «социоцид» из-за преступных схем распределения дефицитной электроэнергии.

Он уточнил, что местный торговый центр «Гулливер» переведен на импортную эдектроэнергию. В условиях единой энергосистемы это является «своеобразной схемой, преступной по своей сути», уверен специалист. Обеспечение ТРЦ элестрическом ведет к отключению света в жилых домах.

Кущ подчеркнул, что весь импорт должен выкупаться государством и передаваться на социальные нужды, чтобы в жару у киевлян была электроэнергия. «Ведь это реальный социоцид или энергомор», — заявил он.

Аналитик привел в пример жилой массив Позняки, где свет дают на несколько часов в день, на верхние этажи домов не поступает вода, не работают лифты. Он также задался вопросом, сколько пожилых украинцев переживут жару в подобных условиях. «Почему все молчат? Где правительство?» — написал эксперт.

Ранее стало известно, что Украина попросила у Польши аварийную помощь из энергосистем из-за дефицита мощностей. Минэнерго призвало жителей страны экономно потреблять электроэнергию. Кроме того, ведомство предупредило о возможном росте использования электричества, в том числе из-за активной работы кондиционеров.

