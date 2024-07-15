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17:57, 15 июля 2024Бывший СССР

На Украине задержали следившего за военкомами мужчину

СБУ: в Николаеве задержан автор канала, публиковавшего маршруты военкомов

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала мужчину, который публиковал в своем Telegram-канале маршруты передвижения сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и агитировал призывников уклоняться от мобилизации. Об этом сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Для получения информации обвиняемый ездил по Николаеву и в дружеских беседах с жителями выпытывал маршруты сотрудников ТЦК.

Уголовное дело против него заведено по статье «Препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины». Ему грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

Ранее на Украине в здание военкомата бросили взрывчатку. Виновников не нашли, здание частично повреждено.

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      Илья Таксюр
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