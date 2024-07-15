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11:23, 15 июля 2024Экономика

Названо последствие усиления кадрового голода в России

«Ъ»: у российских компаний выросли расходы на привлечение массового персонала

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Расходы российских компаний на привлечение массового персонала выросли на фоне усиления кадрового голода и низкого интереса соискателя к подобным вакансиям. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитическую записку консалтинговой фирмы «Росэксперт».

Документ был создан на основе опроса более ста компаний, представляющих различные отрасли российской экономики. По итогам исследования выяснилось, что сотрудники массового персонала в настоящее время являются наиболее востребованной категорией у работодателей.

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Нехватка подобных работников в отечественных компаниях сейчас составляет в среднем восемь процентов от численности штата. При этом наибольшая нехватка прослеживается в сегменте розничных продаж (ретейле). На этом фоне, как подчеркивают в «Росэксперте», затраты топ-менеджмента на неоднократное закрытие одной вакансии в сегменте массового персонала в течение года могут сравняться с тратами на подбор руководителя.

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты спрогнозировали падение спроса на сотрудников из категории «руководители» к 2029 году. Подобная тенденция, согласно ожиданиям ведомства, охватит большинство ключевых отраслей российской экономики, включая оптовую торговлю, обрабатывающие производства и строительный сектор. Потребность же в специалистах высшей квалификации через пять лет, напротив, вырастет — особенно в сферах финансов, информационных технологий и операций с недвижимостью.

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      Анатолий Акулов
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