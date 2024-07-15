Названы последствия для Евросоюза распродажи европейских ценных бумаг

Экономист Чирков: распродажа ценных бумаг ЕС приведет к падению курса евро

Если Саудовская Аравия ответит на конфискацию российских активов распродажей долговых бумаг Евросоюза (ЕС), это может вызвать цепной эффект и привести к падению курса евро. Такие последствия назвал доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков, его слова приводит газета «Известия».

Как ранее сообщил Bloomberg, представители Саудовской Аравии дали «четкий сигнал» Евросоюзу, что готовы избавиться от ценных бумаг объединения, если тот решится на конфискацию российских активов. Несмотря на то что в одиночку саудиты не навредят экономике еврозоны, они могут запустить цепную реакцию, и серьезная распродажа госдолга ЕС усугубит слабые экономические показатели региона, предупреждают аналитики.

«Западные ценные бумаги станут очень токсичными, то есть гарантии по ним будут восприниматься как нечто призрачное. Распродажа последует со стороны очень многих мировых центральных банков, со стороны финансовых структур, корпоративных инвесторов, со стороны частных держателей ценных бумаг, потому что в мире уже приходит осознание, что эта война санкций может непредсказуемо отразиться на имуществе держателей тех ценных бумаг, которые инвестируют в западные экономики», — предположил экономист.

По словам эксперта, такие действия со стороны ряда стран сильно ударят по востребованности европейской валюты. В случае если государственные и коммерческие фонды, а также граждане начнут избавляться от номинированных в евро ценных бумаг, это приведет к обвалу его стоимости.

«Большая семерка» до сих пор не договорилась о возможной конфискации замороженных активов российского Центробанка — западные страны согласились только использовать доходы от их размещения для помощи Украине. Выбранная схема предусматривает выдачу кредита, выплачиваться который будет из доходов. При этом в российском Минфине не ожидают, что активы разморозят в обозримом будущем.