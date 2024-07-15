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13:30, 15 июля 2024Силовые структуры

Не поступивший в колледж российский подросток сделал коктейли Молотова для мести

В Дагестане подросток изготовил коктейли Молотова ради мести колледжу

Фото: SasaStock / Shutterstock / Fotodom

В Республике Дагестан задержали 16-летнего российского подростка, подозреваемого в подготовке теракта. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, подросток пытался поступить в энергетический колледж города Каспийска, но провалил экзамены. Желая отомстить, подросток, состоявший в экстремисткой группе в социальной сети, занялся изготовлением коктейлей Молотова по инструкциям, которые публиковались в группе. Оперативники предотвратили теракт, в квартире у подростка нашли две готовых бутылки с зажигательной смесью, остальные шесть со схемой колледжа он спрятал в тайнике на территории стадиона.

Возбуждено уголовное дело по статье терроризм. На время расследования подозреваемого отправили в СИЗО.

15 мая федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) внесла подростка Егора Балазейкина из Ленинградской области в список террористов и экстремистов за попытку поджечь военкомат.

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      Владимир Седов
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