Российского подростка внесли в список террористов из-за поджога военкомата

Росфинмониторинг внес подростка из Ленобласти в список террористов

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) внесла подростка Егора Балазейкина из Ленинградской области в список террористов и экстремистов. Информация об этом появилась на официальном сайте федерального органа.

Несовершеннолетний попал в список за попытку поджечь военкомат. Ранее суд приговорил подростка к шести годам воспитательной колонии. Его признали виновным по статье о терроризме.

Ранее неизвестный бросил две бутылки с коктейлем Молотова в здание военкомата в Карелии.