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18:31, 15 июля 2024Мир

Орбан инициирует обсуждение своего мирного плана по Украине на саммите ЕС

В ЕС допустили, что Орбан начнет обсуждение своего плана на саммите в Британии

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может начать обсуждение своего мирного плана по Украине на саммите Европейского союза (ЕС) в Великобритании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в европейском объединении.

«Точно сказать не могу, но можно ожидать, что это будет обсуждаться на полях саммита», — сказал источник агентства, отметив, что венгерский политик может также выступить с предложениями обсуждать иные мирные инициативы.

Ранее советник главы венгерского правительства Балаж Орбан заявил, что премьер Венгрии продолжит свою мирную миссию по урегулированию конфликта на Украине, у него уже запланированы переговоры с представителями других государств. Он также подчеркнул, что Будапешт намерен использовать свое председательство в Совете ЕС во второй половине года с целью создания «подходящих условий для мирных переговоров по Украине».

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