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12:00, 15 июля 2024Мир

Орбан продолжит свою миротворческую миссию по Украине

Премьер Венгрии Орбан продолжит миссию по урегулированию конфликта на Украине

Фото: Leah Millis / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжит свою «мирную миссию» по урегулированию конфликта на Украине, у него уже запланированы переговоры с представителями других государств. Об этом заявил советник главы венгерского правительства и его однофамилец Балаж Орбан, передает ТАСС.

«У премьера впереди еще поездки и переговоры. Мы находимся в середине очень напряженного периода», — рассказал советник.

Он также подчеркнул, что Будапешт намерен использовать свое председательство в Совете Европейского союза (ЕС) во второй половине года с целью создания «подходящих условий для мирных переговоров по Украине».

Ранее Балаж Орбан сообщил, что Орбан направил лидерам государств ЕС предложения по урегулированию украинского конфликта после своих визитов на Украину, в Россию и США. По его словам, план венгерского лидера по установлению мира на Украине «сейчас находится на столе у каждого премьер-министра Евросоюза».

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      Дарья Устьянцева
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