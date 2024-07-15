По факту смертельного падения артиста цирка Демидовых возбудили дело

В Ростове-на-Дону следователи возбудили дело после смерти артиста цирка

В Ростове-на-Дону следователи возбудили уголовное дело по факту смертельного падения артиста цирка Демидовых. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело завели по статье 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда»). Сейчас силовики назначили проведение судебно-медицинской экспертизы.

Вечером 14 июля артист ехал по натянутому между двумя цирковыми башнями тросу на велосипеде без руля. Это происходило на высоте более четырех метров. Во время выступления мужчина потерял равновесие и упал на асфальтированное покрытие. Врачи не смогли его спасти.

Ставшее последним для акробата выступление сняли на видео зрители представления.