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11:32, 15 июля 2024Россия

Зрители сняли на видео ставшее последним для циркового артиста выступление

Артист цирка в Ростове-на-Дону сорвался на велосипеде с каната и погиб

Артист цирка Демидовых в Ростове-на-Дону сорвался на велосипеде с каната и не выжил. Ставшее последним для акробата выступление сняли на видео зрители представления, кадры публикует издание Baza в своем Telegram-канале.

На выложенных порталом кадрах видно, как цирковой артист катится на небольшом велосипеде, держа в руках шест-балансир, доезжает до края каната, делает вид, что отталкивается ногой и собирается ехать спиной в обратном направлении, однако не удерживает равновесия и срывается вниз. Судя по кадрам, на артисте не было страховки, а под гимнастическими установками не было защитных матов — мужчина рухнул на голый пол.

После падения мужчину госпитализировали и, как позже сообщили в управлении Следственного комитета по Ростовской области, врачи не смогли спасти артиста. «Следователем выполнен осмотр места происшествия. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы (...) По результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело», — рассказали в СК.

При этом, как подчеркивает Baza, позже зрители шоу сочли, что падение было постановочным, так как на первоапрельском выступлении мужчина уже делал вид, что сорвался с высоты.

Ранее в Находке Приморского края артист цирка сорвался с огромного колеса. Инцидент также попал на видео.

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      Марк Леонов
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