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19:25, 15 июля 2024Силовые структуры

Подполковника ВСУ осудили за обстрел жилых домов ради устрашения

В ЛНР заочно приговорили подполковника ВСУ, приказавшего стрелять по гражданским

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В Луганской народной республике (ЛНР) вынесли заочный приговор командиру 42-го отдельного мотопехотного батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) подполковнику Сергею Аверьянову. Его приговорили к 20 годам колонии. Об этом в понедельник, 15 июля, «Ленте.ру» сообщили в главной военной прокуратуре.

Как установил суд, 25 февраля 2022 года находившийся в населенном пункте Кряковка подполковник приказал открыть огонь по мирным жителям ради устрашения местного населения. Удары по жилым домам в населенном пункте Терхизбенка были нанесены из 82-миллиметровых и 120-миллиметровых минометов. Всего по жилому сектору произвели порядка 20 выстрелов. Пострадали десять домовладений.

Аверьянов скрылся от следствия и суда за пределами Российской Федерации, его объявили в международный розыск.

10 июля суд ЛНР вынес заочный приговор командиру 26-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ Андранику Гаспаряну, отдавшему приказ об обстреле города Стаханов.

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